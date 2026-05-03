المدير العام للحماية المدنية يهنئ الأسرة الإعلامية

تقدّم المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، بأصدق عبارات التهاني وأطيب الأماني إلى كافة الصحفيات والصحفيين، وإلى الأسرة الإعلامية بمختلف وسائطها: المكتوبة، السمعية، البصرية والإلكترونية، وهذا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، المصادف لـ 03 ماي من كل سنة.

وثمّن بوعلام بوغلاف الدور الهام الذي يضطلع به الإعلام الوطني في مرافقة جهود الحماية المدنية. وإبراز رسالتها الإنسانية والوقائية، من خلال تغطية مهنية مسؤولة تقوم على المصداقية والموضوعية. وتسهم في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الوقاية لدى المواطنين.

كما جدّد إشادته بالجهود المبذولة من طرف الأسرة الإعلامية، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد. في أداء رسالتهم النبيلة بكل احترافية والتزام.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور