المدير العام للحماية المدنية يهنئ الصحفيين بيومهم الوطني

تقدم المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، بإسمه وبإسم كافة مستخدمي القطاع بأحر التهاني، لكافة الأسرة الإعلامية، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة.

وجاء في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية ، “أطيب الأماني وأنبل عبارات التبريكات والنجاح لكافة الأسرة الإعلامية. بمختلف وسائلها الإعلامية البصرية، السمعية، المكتوبة، والإلكترونية ولكافة الأسرة الإعلامية”.

وأضاف المدير العام للحماية المدنية: “دمتم في خدمة الوطن والأمة وفي خدمة الرسالة الوقائية، الصادقة والهادفة لفائدة الوطن والمواطن”.