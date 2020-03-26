المدير العام للحماية المدنية يوجه رسالة الى أعوان ومستخدمي القطاع

وجه المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، اليوم الخميس، رسالة إلى جميع الأعوان ومستخدمي الحماية المدنية بمختلف أسلاكهم ورتبهم عبر القطر الوطني.

وتوجه المدير العام للحماية المدنية، بتحية تقدير وعرفان لمستخدمي القطاع، نظير الجهود المبذولة.

وقال بوغلاف إن ما تمر به الجزائر يتطلب التجند والالتزام أكثر، والسهر ليلا ونهارا للوقوف الى جانب المواطنين، لغرض تلبية نداءاتهم وتقديم الاسعافات اللازمة لهم، بما يمليه الواجب المهني واخلاقياته.

وطلب العقيد من الجميع الوقوف وقفة رجل واحد، والتضحية بالنفس والنفيس، مهما كانت الظروف.

كما طلب من الجميع التقيد بالتعليمات والتوجيهات المسداة، فيما يخص التدخلات بالالتزام بالاجراءات الوقائية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، والعمل باحترافية ومهنية في تأدية الواجب.