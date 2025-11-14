المدير العام للحماية المدنية يُعاين بؤر الحريق بتيبازة

عاين المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، رفقة المدير العام للغابات، بؤر الحريق والفرق المتدخلة لإخماد حرائق الغابات بولاية تيبازة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تقسيم منطقة التدخل إلى 4 قطاعات.

هذا وتم تنصيب مركز قيادة عملي منذ يوم أمس تحت قيادة المدير العام للحماية المدنية، وهذا بتجنيد 354 عون بمختلف الرتب.

بالإضافة إلى 97 شاحنة اخماد مختلفة الأحجام من ولايات، تيبازة، والمدية، والبليدة، وبومرداس، والشلف، وعين الدفلى، غليزان والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء.

هذا ولا تزال عمليات اخماد الحرائق متواصلة إلى غاية الساعة في ولاية تيبازة، حسب ذات البيان.