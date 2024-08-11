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الوطني

المدير العام للحماية يأمر بتفادي وصول الحرائق للسكان

بقلم نادية بن طاهر
المدير العام للحماية يأمر بتفادي وصول الحرائق للسكان
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تنقل المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، اليوم الأحد، إلى ولاية بجاية للوقوف على سير عمليات اخماد حريق غابة بأدكار.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أعطى ذات المسؤول، تعليمات بتدعيم الجهاز التدخلي. وأخذ كل الإجراءات الوقائية الضرورية لتفادي إتساع رقعة الحريق نحو المجمعات السكنية.

كما عاين المدير العام الجهاز التدخلي المسخر. وقدمت له شروحات حول سير عمليات التدخل لاخماد الحرائق المتبقية.

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