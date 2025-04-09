المدير العام للخدمات الجامعية يدرس المشاكل المتعلقة بالنقل الجامعي

عقد المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، عادل مزوغ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعا مع المدير العام للمؤسسة الجامعية للنقل والخدمات. والمدير التجاري للمؤسسة ذاتها.

كما حضر الاجتماع مدراء مركزيون بالديوان، والمكلف بالمنصة الرقمية الخاصة بالنقل. وكذا مديرو الخدمات الجامعية “الجزائر شرق، الجزائر غرب، عين الدفلى”. وشارك كذلك في اللقاء بعض مدراء الخدمات بتقنية التحاضر عن بعد (بجاية، وقسنطينة عين الباي).

وتمحور الاجتماع حول دراسة المشاكل المتعلقة بالنقل الجامعي، ووضع حلول جذرية لها. إذ تم التركز على محور بعض الغيابات المتكررة للحافلات في عدد من مديريات الخدمات الجامعية المتعاقدة مع المؤسسة العمومية للنقل والخدمات عبر مختلف ولايات الوطن.

وأكد المدير العام، عادل مزوغ، على أهمية إيجاد حلول فعالة لهذه المشاكل، بهدف تحسين خدمات النقل المقدمة للطلبة الجامعيين.

من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة الجامعية للنقل والخدمات التزام المؤسسة بضبط هذه الغيابات ومعالجتها، وضمان تحسين جودة خدمة النقل الجامعي.

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