المدير العام للسجون يكشف: “هكذا كان يعامل المرحوم فخار داخل السجن”

أكّد اليوم السبت، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، أن المرحوم كمال فخار، خضع خلال فترة سجنه الى متابعة مرتين في اليوم والملف الطبي يشهد ذلك.

وأضاف “بالنسبة لنا نعتبر، المرحوم فخار نزيل تم التكفل به منذ 28 افريل الفارط، حيث كان متكفل به طبيا على الوجه اللازم”.

وقال في ذات السياق ” المرحوم فخار خضع خلال فترة سجنه الى متابعة مرتين في اليوم والملف الطبي يشهد ذلك”.

أما عن لويزة حنون، فقال “حنون متابعة من طرف المؤسسة العسكرية، وهي متكفل بها وفقا للقانون الجزائري”

وفي حديثه عن السوار الالكتروني، قال إن الجزائر لها الجراءة في تطبيق هذه التجربة ولديها عدد كبير من السوارات، تم توزيعها عبر مختلف ولايات الوطن، أين استفاد حوالي 700 سجين من التجربة.

وكشف عن غلق أكثر من 84 سجن لأنها قديمة، حيث تم تعويضها بأخرى رممت.