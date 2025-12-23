المدير العام للسكن: إنشاء أقطاب حضرية جديدة وتصميم برنامج “عدل 3” بما يتطلبه المواطن الجزائري

أكد المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهئية العمرانية، محمد مرجاني، أنه يتم العمل على إنشاء أقطاب حضرية جديدة من خلال توطين سكنات “عدل 3″، مشيرا أن هذه الأخيرة تم تصميمها بما يتطلبه المواطن الجزائري وما يستجيب إلى تقاليد وخصوصيات وطابع كل منطقة.

وفي تصريح للتلفزيون الجزائري، أكد المدير العام للسكن أن قانون المالية لسنة 2025 و2026 تم تسجيل نصف مليون سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3”.

وأشار محمد مرجاني، أنه تم تشكيل فوج عمل متكون من مهندسين خريجي الجامعات الجزائرية الذين عكفوا. على تصميم برنامج “عدل 3” بما يتطلبه المواطن الجزائري كما يستجيب إلى تقاليد وخصوصيات وطابع كل منطقة.

وفي ذات السياق، قال المدير العام للسكن محمد مرجاني “نعمل على خلق وإنشاء أقطاب حضرية جديدة. من خلال توطين سكنات “عدل 3″ للوصول إلى هدف إنجاز 47 قطبا حضريا على شكل مدن متكاملة عبر كافة ولايات الوطن”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور