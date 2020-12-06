المدير العام للسكن  يدعو إلى الدفع بأشغال التهيئة الخارجية لمواقع سكنات عدل بابا حسن والدويرة

ترأس اليوم الأحد، المدير العام للسكن بوزارة السكن و العمران المدينة أنيس بن داود، اجتماعا تنسيقيا.

وخصص الاجتماع حول تقدم التهيئة الخارجية بـ 10 آلاف وحدة سكنية صيغة البيع بالإيجار.

والتي تضم 3000 وحدة بموقع بابا حسن و7000 وحدة بموقعي الدويرة، في ولاية الجزائر.

وحضر الاجتماع إلى جانب اطارات من الوزارة الوصية، كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره محمد طارق بلعريبي.

وكذا المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع، المدير المركزي لتنفيذ العمليات ومدير مشاريع 10000 وحدة سكنية عدل.

وشارك في الاجتماع ممثلو الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، ومديرية الطاقة، مديرية التعمير والبناء، مديرية الفلاحة لولاية الجزائر، فضلا عن الشركات المكلفة بالإنجاز.

وتمحور اللقاء حول كيفية الدفع بأشغال التهيئة الخارجية بمواقع بابا حسن والدويرة.

وهذا من خلال تسريع وتيرة الربط بشبكات الكهرباء والغاز، الماء وشبكات الصرف الصحي وإنهائها في الآجال المتفق عليها لتسليم السكنات.

وحث المدير العام للسكن بالوزارة كل الأطراف على ضرورة الإلتزام بتعهداتها وتجاوز العراقيل المطروحة في الميدان.

ودعا الى التنسيق فيما بينها لإنهاء ما تبقى من أشغال التهيئة الخارجية والربط بالشبكات الأولية والثانوية.

خاصة منها الأشغال الموكلة لمديرية التعمير والبناء بهذه المواقع.