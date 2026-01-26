المدير العام للسكن يقوم بزيارة ميدانية إلى تيارت لمتابعة ملف السكنات المتضررة جراء العوامل الطبيعية

قام، اليوم الاثنين، المدير العام للسكن، محمد مرجاني، رفقة المدير العام للوكالة الوطنية للرقابة التقنية للبناء (CTC)، بزيارة عمل إلى ولاية تيارت لمتابعة ملف السكنات التي سجلت بها أضرار وتشققات على مستوى الواجهات جراء العوامل الطبيعية.

وذلك تنفيذاً لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، طارق بلعريبي.

وبحسب بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، استُهلت الزيارة بجلسة عمل ترأسها والي ولاية تيارت، وبحضور كافة الفاعلين من مدراء وممثلي المخبر الوطني للسكن والبناء (LNHC) ومكاتب الدراسات.

وتم، خلال الجلسة، تقييم مدى تنفيذ التعليمات الوزارية والإجراءات المتخذة في عملية رد الاعتبار للسكنات التي كانت محل زيارة تفتيشية من طرف المصالح الوزارية في أواخر شهر ديسمبر 2024، والتي تبعتها زيارة ميدانية لهذه السكنات.

وبعد الانتهاء من جلسة العمل قام الوفد الوزاري بمعاينة السكنات، حيث طلب من المديرة العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري بمتابعة دورية لصيانة هذه العمارات التي مستها الأضرار والعمارات المجاورة لها.

كما شدد المدير العام للسكن على ضرورة التسريع في استكمال الخبرة المعمقة والدراسات التقنية للتربة. تمهيداً لإطلاق المناقصات واختيار مؤسسات الإنجاز نظراً للطابع الاستعجالي للعملية.

وأضاف البيان ذاته أن المعاينة الميدانية شملت أيضًا المواقع التالية:

• بلدية فرندة: حي 150 سكن العمارة ( C3).

• بلدية توسنينة: حي 20 سكن العمارة (A2) .

• بلدية تيارت: حي 250 سكن العمارة A3) ) وحي 118 سكن العمارتين (B2) و(C2)