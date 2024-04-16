المدير العام للصيدلية المركزية يدعو الأطباء إلى احترام القائمة التجارية للأدوية

دعا المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، سمير فرحات، الأطباء إلى احترام القائمة التجارية للأدوية أثناء وصف الدواء للمرضى، لأن وصف أدوية خارجها يضع الجميع في وضعية صعبة.

لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى ، دعا المدير العام للصيدلية، سمير فرحات الأطباء. إلى احترام القائمة التجارية للأدوية أثناء وصف الدواء للمرضى، لأن وصف أدوية خارجها يضع الجميع في وضعية صعبة.

وأشار المتحدث أن حدّدت الصيدلية المركزية للمستشفيات توقّعات الشراء للعام الجاري بنحو 184.466 مليار دج. موزعة على 153 مليار دج بالنسبة للأدوية و 27 مليار دج بالنسبة للمستلزمات الطبية.

وذكّر المدير العام للصيدلية المركزية في سياق ذي صلة بأهمية العمل المشترك والتنسيق بين مختلف الفاعلين. في سوق الدواء وكذا بين الصيدلية والمؤسسات الصحية الذي يعد أمرا ضروريا جدا للتسيير الجيد. فكلّما كانت الاحتياجات والتقديرات مضبوطة من قبل المؤسسات الصّحية. كلما كان ترشيد الاستهلاك واستغلال المخزون بشكل أفضل.

وتطرّق المدير العام إلى جانب مهم في السيادة الدوائية والأمن الصحي يتعلق بالإنتاج المحلي للمواد الأولية للأدوية. داعيا المنتجين إلى توطين الإنتاج وتهيئة المناطق بيئيا لأجل ذلك، لاسيما أنّ العملية كما قال معقدة وليست مستحيلة. غير أنّ الإرادة تهوّن الصعب وتجعله حقيقة.

وفي إطار تقريب الدواء من المريض الجزائري في مختلف أنحاء الوطن تدعّمت الصيدلية المركزية للمستشفيات بملحقة جديدة. منذ أشهر في ولاية تمنراست، مع ترقب تدشين ملحقة سطيف قريبا بالإضافة إلى مشاريع أخرى في الأغواط وورقلة وأدرار.

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