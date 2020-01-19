المدير العام للضرائب: الضريبة على الثروة ستطبق وقائمة الأثرياء يجب تحيينها

الوطني
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المدير العام للضرائب: الضريبة على الثروة ستطبق وقائمة الأثرياء يجب تحيينها
بقلم محمد سعداوي

كشف المدير العام للضرائب، كمال عيساني، عن تفاصيل الضريبة على الثروة وكيف سيتم تطبيقها.

وقال عيساني أنه على أصحاب الثروة بالجزائر التصريح بأملاكهم سنويا، مؤكدا أنه “من اليوم وإلى غاية الـ 31 مارس المقبل يجب التصريح بممتكاتهم”.

وقال أن الضريبة على الثروة تخص الذين تفوق قيمة ثروتهم أزيد من 100 مليون دج.

وبخصوص قائمة الأثرياء بالجزائر، كشف عيساني أن القائمة التي بحوزة وزارة المالية تجاوزها الزمن، وأشار غلى ضرورة تحيينها.

وأكد أن ذلك الضريبة لن يستطيع أحد التهرب منها بمجرد رقمنة قطاع الضرائب”، مشيرا “أن مصالح الضرائب لها الحق الكامل في مراقبة والتحقق من التصريحات التي سيقوم بها هؤلاء.


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