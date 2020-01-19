المدير العام للضرائب: حجم الضرائب غير مدفوعة نهاية 2018 بلغ 4500 مليار دج

نفى المدير العام للضرائب، كمال عيساني، ما تم ترويجه من قبل بعض الخبراء عن حجم الضرائب غير المدفوعة نهاية سنة 2018.

وقال عيساني، اليوم الأحد خلال إستضافته بمنتدى المجاهد، أن “حجم الضرائب غير مدفوعة نهاية 2018 بلغ 4500 مليار دج وليس 11000 مليار”.

وأشار عيساني أن “جزء من هذه الديون لا نعلم أين هي لحد الساعة، لذا سنلغيها لكن لن نحذفها في حال معرفة مكانها أو مكان أصحابها”.

وأكد أنه تم إعطاء تعليمات للمصالح الضريبية في كل الولايات لتحصيل 120 مليار من 4500 غير مدفوعة خلال هذه السنة.

وبخصوص الضريبة المطبقة على المحامين، أكد المتحدث أنها “عودة إلى عدالة ضريبية، وهي خاصة بكل المهن الحرة”.

وبخصوص الضريبة الجزافية قال عيساني أنها “ضعيفة المردودية حاليا، خصوصا وأن المهن الحرة دائما يصرحون برقم أعمال ضعيف، لذا عليهم أن يطبقوا الضريبة اللازمة”.

وقال “لا أرى أن الضريبة مجحفة في حق المحامي لأن الضريبة لن تحسب على ما صرفه المحامي بل من رقم أعماله فقط”.

وبخصوص الضريبة على الدخل الغجمالي قال عيساني “نلتزم بكل التعليمات التي تأتي من الرئاسة أو من وزير المالية، وأنا بذاتي لا أعرف من سيمسه إلغاء الضريبة أو تخفيضها”.