المدير العام للغابات: “الجزائر تمتلك أزيد من 4 ملايين هكتار من الفضاء الغابي”

أكد المدير العام للغابات، علي محمودي، من غرداية اليوم السبت، أن الجزائر عازمة وبشكل حازم على المحافظة وترقية وتثمين ثرواتها الغابية لجعلها محركا للتنمية المستدامة.

وأوضح ذات المسؤول في تصريح لـ”وأج”، أن الجزائر تولي إهتماما كبيرا لتنمية وتثمين التنوع الغابي، سيما في إطار المخطط الوطني للتشجير الذي أطلق منذ سنة 2000″.

ويتضمن المخطط الوطني للتشجير، غرس أكثر من 1.245.000 هكتار من الأشجار الغابية إلى آفاق 2020، من ضمنها 820.000 هكتار منجزة.

و أوضح نفس المسؤول، أن الجزائر تحتضن ثروة غابية تقدر بـ 4.100.000 من الفضاء الغابي من بينه 1.700.000 هكتار غابات.