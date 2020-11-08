المدير العام للغابات: الحرائق أتلفت 1216 هكتار من الغطاء الغابي عبر 9 ولايات

كشف المدير العام للغابات علي محمودي، أن الحرائق الأخيرة أتلفت أكثر من 1200 هكتار من الغابات في تسع ولايات.

وأضاف محمودي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم إحصاء 1216 هكتار جراء 50 حريقا بين 6 و 7 نوفمبر.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه تم تسجيل إتلاف 500 هكتار بولاية تيبازة، وفي ولاية الشلف 60 هكتار، وإتلاف 400 هكتار بوهران.

كما تم تسجيل 400 هكتار من بينها 100 هكتار غابات و 200 هكتار ادغال و 100 هكتار احراش .

وقال محمودي، أنه تم إتلاف 80 هكتار بسيدي بلعباس، وكذا إتلاف 130 هكتار بولاية تلمسان و5 هكتارات بمستغانم.

بالإضافة إلى 20 هكتار بعين تيموشنت وتيزي وزو 7 هكتارات تعرضت هي الاخرى للحرائق وكذا البليدة أتلفت بها 14 هكتار.