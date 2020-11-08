المدير العام للغابات: تم التحكم في كل الحرائق ومباشرة التحقيقات

طمأن المدير العام لمحافظة الغابات، علي محمودي، المواطنين، بأنه قد تم التحكم في كل الحرائق التي إندلعت عبر مختلف ولاية الوطن.

وكشف ذات المسؤول، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، إن الجهات الأمنية شرعت في التحقيقات للكشف عن الأسباب الحقيقة لإندلاع هذه الحرائق.

وأورد محمدوي : “لا نعرف حاليا الأسباب الحقيقة التي أدت إلى إندلاع هذه الحرائق لكن الفرق المكونة من ضباط الحماية المدينة والدرك الوطني والغابات شرعت في عملها للكشف عن المتسببين الرئيسين في هذه الحرائق”.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن النيران إندلعت في كل من وهران وتلمسان وسيدي بلعباس ومستغانم والشلف وتيبازة.

مضيفا أن هناك بعض الحرائق غير المؤثرة التي إندلعت في كل من البليدة وبومرداس وبجاية، نافيا إندلاع حرائق في سكيكدة، وميلة وباتنة.

وكشف ذات المتحدث، أنه من 1 جوان إلى غاية 31 أكتوبر الفارط تم توقيف حوالي 35 شخصا من قبل المصالح الأمنية كانت لها صلة مباشرة وغير مباشرة في نشوب بعض الحرائق.

وفي الأخير، كشف المدير العام لمحافظة الغابات، أنه ومنذ شهر جوان إلى غاية اليوم، تم إتلاف حوالي 43554 هكتار من جراء 3342 حريقا

من بينها 15587 هكتار من الغابات، 13570 هكتار من الأدغال و13300 هكتار من الأحراش.