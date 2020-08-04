المدير العام للغابات: سجّلنا إصابة 57 عونا بفيروس كورونا بينهم وفاة واحدة

كشف المدير العام للغابات، علي محمودي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 57 عونا بفيروس “كورونا”، توفي منهم أمس محافظ الغابات لولاية جيجل اسماعيل كدية.

وأوضح علي محمودي بأنه تمّ تسجيل إلى غاية اليوم إصابة 57 حراجيا بفيروس “كورونا”، توفي منهم محافظ الغابات لجيجل اسماعيل كدية في مستشفى جيجل بعد صراع طويل مع وباء “كورونا”.

وفي هذا الإطار، أكد علي محمودي أن 6 مديرين ولائيين أصيبوا بوباء “كورونا” من بين 57 مصابا، بالإضافة إلى إصابة عون من البليدة بحرائق من الدرجة الثالثة وهو متواجد بمستشفى الدويرة.