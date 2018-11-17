المدير العام للغابات: “نطمح لبلوغ مساحة 5 ملايين هكتار من الثروة الغابية”

كشف المدير العام للغابات، علي محمودي، اليوم السبت، أن الجزائر تعتزم بلوغ مساحة 5 ملايين هكتار من المساحات الغابية.

وهذا كإلتزام البلاد بخصوص المحافظة وتنمية المصادر الطبيعية الغابية، بهدف مكافحة التصحر والإنتقال إلى الإقتصاد الأخضر من خلال تثمين الثروات الغابية.

وأشار المدير العام للغابات كذلك أن الجزائر وضعت أدوات للتسيير المستدام للمصادر الطبيعية الغابية

للمساهمة في التنمية من خلال الإنفتاح على الإقتصاد الغابي باستحداث غابات للترفيه واستغلال بعض الفضاءات بمساهمة المستثمرين الخواص.