المدير العام للغابات يتصل بسائق الفرقة المتنقلة لولاية تيبازة للإطمئنان على صحته

أخبار الجزائر
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المدير العام للغابات يتصل بسائق الفرقة المتنقلة لولاية تيبازة للإطمئنان على صحته
بقلم مصطفى.ق

إتصل المدير العام للغابات علي محمودي هاتفيا بسائق الفرقة المتنقلة للغابات بولاية تيبازة السيد  نواري.

نوري الذي اصيب خلال عملية التدخل لإخماد الحريق بالمكان المسمى سيدي غيلاس، حيث تم نقله لمستشفى المدينة.

قام المدير العام للغابات بالاطمئنان على الحالة الصحية للمعني بالأمر وهو في حالة جيدة ويتماثل للعلاج من الإصابة على مستوى العين، حيث أن تدخله جاء اثر سماع أصوات إغاثة من أشخاص.

وشكر المدير العام للغابات المعني على  روح المسؤولية والشهامة، كما شكر جميع عمال الغابات المتدخلين في حملة مكافحة الحرائق لهذه السنة.


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