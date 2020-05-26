المدير العام للغابات يكشف إمكانية إعادة تسليح أعوان الغابات

كشف المدير العام للغابات علي محمودي، عن امكانية إعادة تسليح أعوان الغابات.

وقال المدير العام للغابات اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى جيجل للوقوف على وضعية الأعوان الذين تعرضوا مؤخرا للإعتداء من طرف مجهولين، أنه هيئته تدرس امكانية اعادة تسليح الأعوان.

كما كشف أيضا أنه سيكون هذا الخميس لقاء يجمع مختلف الوزرات المعنية لدراسة وضعية أعوان الغابات خاصة بعد الاعتداءات الاخيرة.

وأشار ذات المتحدث إلى دعوة الأعوان الذين تعرضوا للاعتداء بجيجل لحضور اللقاء وتكريمهم بالعاصمة.

اللقاء المركزي سيحضرهعددا من الوزراء على رأسهم وزير الداخلية، للحديث والتدقيق في مشاكل أعوان الغابات خاصة فيما تعلق في دراسة اعادة التسليح وتدعيم القطاع بوسائل مادية حديثة.