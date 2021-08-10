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قناة النهار

المدير العام للغابات: يكشف الأسباب الأولية لحرائق الغابات التي عرفتها عدد من الولايات

بقلم قناة النهار
المدير العام للغابات: يكشف الأسباب الأولية لحرائق الغابات التي عرفتها عدد من الولايات
حرائق
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