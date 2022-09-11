طواهرية: الحرائق أتلفت أكثر من 24 ألف هكتار من الأراضي عبر 37 ولاية

كشف المدير العام للغابات جمال طواهرية، أنه تم تسجيل 1003 حريقا إندلع هذه الصائفة عبر 37 ولاية. مشيرا إلى أن الحرائق أسفرت عن إتلاف 24077 هكتار من الغابات والأراضي.

وقال المدير العام للغابات خلال لقاء مع لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد، أنه ومنذ سنه 2001 أكثر من 3679 فلاح إستفاد من رخص استغلال الأراضي الغابية. وهو ما يعادل 14609 هكتار.

وأوضح في ذات السياق، أنه تم تنصيب 40 لجنة عملياتية بالولايات. بالإضافة كذلك إلى إنشاء 468 لجنة عملياتية بالدوائر. مع تشكيل 1333 لجنة عملياتية بالبلديات. وتشكيل 2353 لجنة سكان محلية.

كما أشار إلى إنشاء 369 محيط للإستصلاح عبر 31 ولاية. تم استغلال 8924 هكتار. م&ضيفا أن هناك 39 مشاريع قرارات عبر 14 ولاية بمساحة تقدر بـ 9900 هكتار لتحديد محيطات جديدة للإستغلال قيد الدراسة.