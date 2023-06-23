المدير العام للمدرسة العليا للقضاء في زيارة عمل لتبادل الخبرات مع أكاديمية العدل التركية

شارك المدير العام للمدرسة العليا للقضاء عبد الكريم جادي، في زيارة إلى أكاديمية العدل التركية،برفقة إطارات وأساتذة بالمديرية. الى جانب قضاة من بينهم العضوين بالمكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء كل من القاضي “محمد أمين مقراني”. و القاضي”مخلوفي سلوى. ” ،بالاضافة الى المستشارة بالمحكمة العليا “نصيرة دحو”.

وتأتي الزيارة التي استغرقت 5 أيام متتالية من 18 الى يوم أمس 22 جوان الجاري. في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتوأمة المبرمة بين المدرسة العليا للقضاء والأكاديمية التركية للعدل التي أبرمت في الجزائر في 22ديسمبر 2022.

وحضي عبد الكريم جادي، والوفد المرافق له باستقبال من طرف وزير العدل لجمهورية تركيا. ورئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس الدولة، ورئيس المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية. اضافة إلى رئيس أكاديمة العدل التركية، الاطارات والسلطات المحلية، أين تم تبادل وجهات النظر حول مناهج تعزيز التعاون القضائي و القانوني بين الهيئتين.

وحسب عبد الكريم جادي ل” النهار”، فالزيارة هي بمثابة تجسبد لبنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين. والتي تهدف الى تعزيز الصداقة، في اطار التكوين القضائي و تبادل الخبرات، و تنظيم المنهج التعليمي وتسيره بين البلدين. بهدف استفادة القضاة و الطلبة القضاة من عدة نشاطات. و ذلك باستغلال التكنولوجيات الحديثة التي تمكنهم من تبادل الوثائق و الرسائل و المنشورات العلمية. و غيرها من الادوات التي تساهم في ترقية معارف و مهارات القضاة بين البلدين، وعرض نتائج البحوث و المقالات المنجزة على مستوى المواقع الالكترونية للبلدين.

والجدير بالذكر أن وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، استقبل بمقر وزارة العدل بالابيار بالعاصمة، خلال شهر ديسمبر 2022، نائب وزير العدل بالجمهورية التركية حسن يلمز ووفد مرافق له، للتوقيع على مذكرة العمل، بين البلدين، وتم ذلك بحضور كذلك كل من المدير العام للمدرسة العليا للقضاء عبد الكريم جادي، رفقة المدير العام لادارة السجون واعادة الادماج أسعد زرب السعيد، وكذلك المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل أين تم التوقيع على المذكرة بين جادي عبد الكريم ومحي الدين أوزمدير رئيس أكاديميةالعدل التركية.