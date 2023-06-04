المدير العام للمدرسة العليا للقضاء يحلّ بمقر السلطة العليا للتعاون لفائدة الطلبة القضاة

إستقبلت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، صبيحة اليوم الأحد بمقر السلطة العليا، المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، عبد الكريم جادي والوفد المرافق له.

وحسب بيان للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تهدف هذه الزيارة إلى وضع إطار مشترك للتعاون بين المؤسستين من أجل تجسيد برامج تكوينية مشتركة وتنظيم دورات تحسيسية وأيام دراسية لفائدة الطلبة القضاة، بالإضافة إلى إثراء دراسات وأعمال بحثية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

كما تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء، إلى سبل وآفاق التعاون فيما يتعلق بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مستقبلاً، في شقها المتعلق بدعم دور وقدرات أجهزة الرقابة والقضاء وسلطات إنفاذ القانون في مكافحة الفساد.