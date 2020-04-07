المدير العام للمنظمة العالمية للصحة: إفريقيا لن تكون ساحة اختبار وحقل تجارب لأي لقاح

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرسوس، أن إفريقيا ليست حقل تجارب لتجريب لقاح كورونا.

وقالت وكالة الأناضول، أن المدير العام للصحة العالمية قد وصف تصريحات الطبيبين بالعنصرية والمخزية والمرعبة وهي من بقايا العهد الإستعماري.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غيبرسوس أمس الاثنين في مقر المنظمة بجنيف عبر تقنية “الفيديو كونفيرونس”.

وأفاد غيبرسوي، أنه بالرغم من مرور 100 يوم على الإحاطة الأولى بفيروس كورونا، إلا أن الأبحاث المتعلقة باللقاح تتقدم بخطى لا تصدق.

وقال غيبرسوس” مع تطوير الأدوية واللقاحات فمنظمة الصحة العالمية عازمة على ضمان تقاسمها بالتساوي بين جميع البلدان والناس.

للإشارة فقد اعتبر رئيس قسم الطوارئ في مستشفى كوشان بباىيس جون بول ميرا والمدير العام لمعهد الصحة الوطنية والبحث الطبي كاميل لوخت أن القارة الإفريقية حقل تجارب لاكتشاف لقاحات كورونا.