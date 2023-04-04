المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: لا حديث عن شباك وحيد بهذه الحالة

قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، إن هذه المنصة. والتي يسند تسييرها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، تقوم بتوفير كل المعلومات اللازمة. لا سيما منها فرص الاستثمار في الجزائر والعرض العقاري و التحفيزات و المزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة.

وأكد السعي إلى تأهيل ممثلي الإدارات والهيئات لدى الشباك الوحيد لتسليم جميع القرارات والوثائق والتراخيص في الآجال المحددة. مشيرا أنه لا حديث عن شباك وحيد إذا لم يتم تسليم الوثائق للمستثمر من طرف ممثلي الإدارات.

كما أشار خلال ورشة عمل حول المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن هذه المنصة الرقمية. تسمح بإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات والقيام بواسطة الإنترنت بجميع الإجراءات المتصلة بالاستثمار.

كما تشكل المنصة الرقمية أيضا أداة توجيه و مرافقة للاستثمارات و متابعتها إنطلاقا من تسجيلها وأثناء فترة استغلالها.

كما تضطلع الشبابيك الوحيدة بمهمة المحاور الوحيد للمستثمر. وتكلف باستقبال المستثمر، تسجيل الاستثمار، تسيير ومتابعة ملفات الاستثمار. مرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات المعنية.

ويجمع الشباك الوحيد، في مكان واحد، بالإضافة إلى أعوان الوكالة. ممثلين عن إدارة الضرائب، الجمارك، المركز الوطني للسجل التجاري. مصالح التعمير، الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار، مصالح البيئة. الهيئات المكلفة بالعمل والتشغيل، صناديق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء.

ويجمع عند الحاجة، ممثلين عن الإدارات والهيئات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار. والمكلفة بتنفيذ الإجراءات المتصلة بتجسيد المشاريع الاستثمارية، إصدار المقررات والتراخيص وكل وثيقة مرتبطة بممارسة النشاط المتعلق بالمشروع الاستثماري. الحصول على العقار الموجه للاستثمار، متابعة الالتزامات التي تعهد بها المستثمر.

كما يقوم ممثل الوكالة بتسجيل الاستثمارات ويبلغ شهادات التسجيل، ومعالجة كل طلبات تعديل شهادة تسجيل الاستثمار. تقديم الخدمات المتصلة بالإجراءات التأسيسية للمؤسسات وبانجاز المشاريع الاستثمارية. التأشير، على قائمة السلع و الخدمات القابلة للاستفادة من المزايا. ضمان معالجة طلبات تعديل القوائم. الترخيص بالتنازل عن الاستثمار وتحويل المزايا، مباشرة سحب المزايا بالنسبة للاستثمارات التابعة لاختصاصه، بناء على اقتراح من ممثل إدارة الضرائب. تحديد مدة مزايا الاستغلال من خلال شبكة التقييم.