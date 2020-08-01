المدير العام للياسما يُوضح بخصوص وصف “إيبيسري” الذي أغضب الأنصار

وضع، المدير العام لإتحاد العاصمة النقاط على الحروف، بخصوص وصفه لطريقة تسيير الفريق سابقا على أنها تُشبه “محل البقالة”.

وأوضح عبد الغني هادي، بأن وصف “إيبيسري” لم يكن يقصد به النادي في حد ذاته، بل كان يقصد “اللا تسيير” الذي كان يُميزه.

وقال في تصريحات للصفحة الرسمية للفريق :”حاشا أن تكون لياسما إيبيسري، وأنا هنا لأدافع عن إتحاد العاصمة، ومُخول لذلك”.

وأضاف :”من خلال تكويني، أفهم طريقة تفكير الناس، ولكني لا أفهم كيف يقوم البعض بالدوس على الخبز الذي يأكل منه”.

وواصل :”المناصر ذكي ويفهم، ولو كنت قد قلت أمرا خارجا عن النطاق، لكان مالك النادي عاتبني على ذلك”.

وختم :”عندما قلت بأن التسيير، أو اللا تسيير الذي كان سائدا في الفريق، فأنا أعي ما أقول”.