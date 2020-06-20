المدير العام لمؤسسة “ENPI” يأمر بالإسراع في استكمال التهيئة الخارجية للسكنات الجاهزة

طالب الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حافظ سفيان، بضرورة الإسراع في استكمال التهيئة الخارجية للسكنات الجاهزة.

وتفقد أمس المدير العام وفي زيارة مفاجئة موقع 181 مسكن ترقوي عمومي و65 مسكن ببلدية أولاد فايت الذي كانت الأشغال متوقفة فيه منذ أكثر من سنة لأسباب تقنية عدة.

ووقف خلال هذه الزيارة على إعادة بعث الأشغال في الموقع، كما شدد على رفع وتيرة الإنجاز ليتسنى له معاينة السكنات الشواهد الذي تتم وفقهم إنجاز كافة السكنات المتبقية.

وواصل حافظ سفيان زيارته التفقدية باتجاه ولاية تيبازة ليقف على مدى تقدم الأشغال بموقع 500 مسكن ترقوي عمومي بالولاية، حيث طالب بضرورة الرفع من وتيرة إنجاز التهيئة الخارجية ‏لـ 300 مسكن شارفت على الانتهاء، وإلزام الشركة التي تشرف على إنجاز المشروع بتسليمه في غضون ستة أشهر مع احترام الجودة و النوعية، بالإضافة إلى رفع كافة التحفظات التي وقف عليه من خلال هذه الزيارة.