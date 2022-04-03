المدير العام لمجمع إيني يحل بالجزائر ويبحث إمداد إيطاليا بالغاز

التقى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، اليوم الأحد مع المدير العام لمجمع إيني كلوديو ديسكالزي.

وحسب بيان سوناطراك يأتي هذا اللقاء في إطار المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين سوناطراك وإيني.

وقد تمحورت القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها حول الاستثمارات الجارية، وإنتاج المحروقات على مستوى الحقول المستغلة من طرف الشركتين. وتزويد إيطاليا بالغاز وكذا الآفاق المستقبلية.

كما كان هذا اللقاء فرصة لتأكيد الرغبة في تسريع تطوير مشاريع بترولية وغازية جديدة بمنطقة بركين جنوب. وذلك في إطار العقد الذي دخل حيز التنفيذ في 6 مارس المنصرم.

يتضمن هذا المشروع إنشاء، باعتماد وتيرة المسار السريع، منطقة نشاط جديدة لتطوير حقول النفط والغاز بالمنطقة. بالاعتماد على المنشآت الحالية MLE-CAFC بمحيط 405 ب.

يرتكز التزام سوناطراك وإيني على الاستراتيجية المشتركة لتسريع استغلال الحقول المكتشفة. بالاعتماد على قدرة الشركات الفرعية لمجمع سوناطراك المكلفة بإنجاز هذه المشاريع.

وستسمح الأنشطة المبرمجة بزيادة الإنتاج بداية من هذا العام. حيث ينتظر أول إنتاج خلال شهر جويلية، أي بعد ثلاثة أشهر فقط من دخول هذا العقد حيز التنفيذ.

خلال هذا اللقاء، تناول أيضًا مديرا الشركتين مسألة إمداد إيطاليا بالغاز. كما استعرضا المبادرات قصيرة ومتوسطة المدى التي من شأنها أن تساهم في الرفع من إمداد هذا البلد. عبر خط أنابيب نقل الغاز ترانسماد / إنريكو ماتي.

وفي نهاية اللقاء تطرق الرئيس المدير العام لسوناطراك للعلاقات التاريخية التي تربط الشركتين. وذكّر بالإستراتيجية المشتركة الهادفة إلى تسريع تطوير مشاريع بركين جنوب مع مواصلة جهود الاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة.

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