المدير العام لمجمع إيني يحل بالجزائر ويبحث إمداد إيطاليا بالغاز
التقى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، اليوم الأحد مع المدير العام لمجمع إيني كلوديو ديسكالزي.
وحسب بيان سوناطراك يأتي هذا اللقاء في إطار المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين سوناطراك وإيني.
وقد تمحورت القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها حول الاستثمارات الجارية، وإنتاج المحروقات على مستوى الحقول المستغلة من طرف الشركتين. وتزويد إيطاليا بالغاز وكذا الآفاق المستقبلية.
كما كان هذا اللقاء فرصة لتأكيد الرغبة في تسريع تطوير مشاريع بترولية وغازية جديدة بمنطقة بركين جنوب. وذلك في إطار العقد الذي دخل حيز التنفيذ في 6 مارس المنصرم.
يتضمن هذا المشروع إنشاء، باعتماد وتيرة المسار السريع، منطقة نشاط جديدة لتطوير حقول النفط والغاز بالمنطقة. بالاعتماد على المنشآت الحالية MLE-CAFC بمحيط 405 ب.
يرتكز التزام سوناطراك وإيني على الاستراتيجية المشتركة لتسريع استغلال الحقول المكتشفة. بالاعتماد على قدرة الشركات الفرعية لمجمع سوناطراك المكلفة بإنجاز هذه المشاريع.
وستسمح الأنشطة المبرمجة بزيادة الإنتاج بداية من هذا العام. حيث ينتظر أول إنتاج خلال شهر جويلية، أي بعد ثلاثة أشهر فقط من دخول هذا العقد حيز التنفيذ.
خلال هذا اللقاء، تناول أيضًا مديرا الشركتين مسألة إمداد إيطاليا بالغاز. كما استعرضا المبادرات قصيرة ومتوسطة المدى التي من شأنها أن تساهم في الرفع من إمداد هذا البلد. عبر خط أنابيب نقل الغاز ترانسماد / إنريكو ماتي.
وفي نهاية اللقاء تطرق الرئيس المدير العام لسوناطراك للعلاقات التاريخية التي تربط الشركتين. وذكّر بالإستراتيجية المشتركة الهادفة إلى تسريع تطوير مشاريع بركين جنوب مع مواصلة جهود الاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة.
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مراجعة أسعار الغاز مع إسبانيا.. سوناطراك توّضح
كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار في تصريح خص به وأج ان الجزائر لا تستبعد اجراء عملية مراجعة لأسعار الغاز المصدرة نحو إسبانيا.
وأوضح توفيق حكار انه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، انفجرت أسعار الغاز والبترول. وبهذا الخصوص قررت الجزائر الابقاء على الاسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها. وتابع حكار: “غير أنه لا يستبعد اجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الاسباني”.
وفي رده حول سؤال عن إمكانية الجزائر تموين أوروبا بالغاز بديلا عن روسيا قال المسؤول الاول عن سوناطراك “نتوفر حاليا على بعض المليارات (من الأمتار المكعبة الاضافية- مذكرة التحرير) التي لا يمكن أن تستخلف الغاز الروسي.”
وأضاف انه” في المقابل ومن خلال وتيرة استكشافاتنا فان قدراتنا ستتضاعف في غضون أربع سنوات مما ينبئ بآفاق واعدة مع زبائننا الأوروبيين”.
من جهة اخرى اعتبر حكار أن سنة 2022 مبشرة وتحمل افاقا واعدة من حيث الاستكشافات النفطية للمجمع. حيث ان المجمع حقق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة ثلاثة اكتشافات جديدة لحقول نفطية.
ومن بين هذه الاكتشافات الثلاثة الجديدة، تم تحقيق اكتشاف هام على مستوى محيط منطقة تقرت. ويتعلق الأمر بحقل باحتياطي يقدر بحوالي مليار برميل”. كما اكد حكار بأن سوناطراك يعتزم استثمار 40 مليار دولار ما بين 2022 و 2026 في مجال الاستكشاف والتنقيب والانتاج.