المدير العام لمجمع سونلغاز يتفقد محطة توليد الكهرباء بالصابلات

قام اليوم الأحد ‏شاهر بولخراص‬⁩ المدير العام لمجمع ⁧‫ سونلغاز‬⁩ بزيارة تفقد إلى محطة توليد الكهرباء الصابلات بالجزائر العاصمة.

وتأتي زيارة المدير العام بعد الحادث الذي وقع البارحة الساعة الثامنة مساءا بمحطة توليد الكهرباء الصابلات الجزائر العاصمة.

للإشارة فقد حدث أمس السبت عطب خفيف على مستوى محطة الدعم لتحويل الكهرباء بالصابلات.

وكان المدير العام قد أكد “للنهار” أن الحادث عادي وليس له أي تأثير على استمرارية الخدمة وتوزيع الكهرباء.

مضيفا ان الفرق التقنية تدخلت سريعا لإصلاح العطب ولم يتم تسجيل أي انقطاع للكهرباء.