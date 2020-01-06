المدير العام لمجمع قلوبال قروب: سنعيد توظيف العمال فور إستلامنا الإعتماد

قال المدير العام لمجمع قلوبال قروب، أيمن شريط، أنه سيتم إعادة توظيف العمال فور إستلام الإعتماد من وزارة الصناعة.

وطمأن المدير العام لمجمع قلوبال قروب، اليوم الإثنين في تصريح للنهار، جميع العمال الذين إضطر المجمع لإخراجهم في عطلة إجبارية، أنه سيتم إعادة توظيفهم فور إستلام المجمع للإعتماد.

وأشار شريط أن مجمع قلوبال قروب لم يفكر ولن يفكر في تسريح عماله، بل إضطر فقط لدفعهم إلى عطلة إجبارية نتيجة الوضعية الحالية التي يمر بها.

وأوضح شريط أن مجمع قلوبال قروب، قاوم ومنذ شهر أوت الماضي لكنه اليوم لم يعد يستطيع المواصلة.

وأكد في السياق ذاته، أن المجمع ضمن أجور الموظفين جميعا منذ شهر أوت، بالرغم من أن إنتاج المصنع توقف تقريبا.

وقال المتحدث أن توقيف الإستيراد في مجال تصنيع السيارات، أثر بالسلب على مصانع المجمع، مما أدى إلى توقف نشاطاتها.

وبخصوص الموارد المالية لمجمع قلوبال قروب، كشف شريط أن الموارد سجلت إنخفاضا كبيرا في السنوات القليلة الماضية.

لدرجة أنه لم يعد بمقدور المجمع دفع رواتب العمال.

وألح شريط أن المجمع يعيش اليوم مستقبلا مجهولا، داعيا الحكومة الحالية للتدخل سريعا في الفصل في القضية.

وقال شريط أن أمل المجمع وثقته كبير في رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووزير الصناعة في الفصل في مشكل الإعتمادات.