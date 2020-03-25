المدير العام لمعهد باستور: 2500 شخص خضع لتحاليل كورونا ومصدره فرنسا

كشف المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، اليوم الأربعاء، أن 2500 شخص خضع لتحاليل فيروس كورونا منذ ظهوره بالجزائر.

وأكد درار، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد الحالات المؤكد ّإصابتها بكورونا في الجزائر، قليلة، مقارنة بدول العالم.

وفيما يتعلق بسلالة الفيروس المنتشر في الجزائر، قال درار إن الأعمال العلمية التي قام بها المعهد، أثبتت أنها مطابقة لتلك التي ظهرت بفرنسا.

وأكد المدير العام لمعهد باستور أن الفيروس الذي ظهر داخل الوطن انتقل من فرنسا.

وعبر درار عن أسفه للإشاعات المغرضة التي تستهدف المعهد، لاسيما ما تعلق ببروتوكول الكشف عن الفيروس.

وأكد درار أن المعهد يعمل وفق توصيات المنظمة العالمية للصحة، وتلك المعمول بها بكل من اوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية.