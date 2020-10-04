المدير العام لمنتخب المكسيك يعترف بـ”عالمية” الخضر

إعترف جيراردو تورادو، المدير العام للمنتخب المكسيكي بالمستوى الكبير للخضر، أياما قليلة قبل الودية المُرتقبة أمامه في مدينة لاهاي الهولندية.

وأوضح الرجل الأول في الطاقم الإداري لـ” لاتري” بأن الأفناك، من نوعية المُنافسين الذين يبحث عنهم للوقوف على مُستوى لاعبيه.

وصرّح قائلا لإذاعة الجزائر الدولية :”الجزائر ونظرا لمُستواها الكبير تعتبر إختبارا جديا بالنسبة لنا”.

وواصل :”مشروعنا الرياضي يتضمن مُلاقاة خصوم ذوي مُستوى عال، وهي الصفة المُتوفرة في الجزائر”.

ليختم :”مُلاقاة مُنتخب كبير كالجزائر سيعود علينا بفائدة كبيرة، خاصة وأننا مُتوقفون عن المُنافسة منذ فترة بسبب كورونا”.