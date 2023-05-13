المدير العام لمولودية وهران يعد لاعبيه بالقضاء على مشكل المستحقات

كشفت إدارة فريق مولودية وهران عن إجتماع دار بين المسؤولين عن النادي واللاعبين يتقدّمهم رئيس النادي الهاوي سبع البشير والمدير العام رفيق شراك.

ودار حديث بين المسؤولين واللاعبين في حصة الإستأناف، أين طالبوهم بضرورة التركيز على اللقاء المقبل للفريق دون التفكير في المستحقات.

وأكّد المدير العام لـ “الكناري” رفيق شراك في حديثه للاعبين أنّه سيسوي مشكل المستحقات مع إيجاد حل سريع لأجرهم الشهرية.

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