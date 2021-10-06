المدير العام لميترو الجزائر يفنّد شائعات أخذ الشريك الفرنسي لقاعدة البيانات

فند، المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر، علي أرزقي، اليوم الأربعاء، المعلومات المتداولة بشأن تهريب الشريك الفرنسي لقاعدة البيانات خلال مغادرته.

وأضاف أرزقي خلال نزوله ضيفا عبر القناة الإذاعية الثاثلة، بالقول “إنها شائعات لا أساس لها من الصحة. مشيرا إلى أن سبب تأخر إستئناف أشغال الميترو يكمن في تداعيات جائحة كورونا.

وأكد، علي أرزقي، أن مؤسسة الميترو، تسير حاليا، بكفاءات جزائرية مائة بالمائة. مبرزا أن سنوات العمل مع الشريك الفرنسي، سنحت للطاقات الجزائرية بنقل خبرات التسيير للجانب الجزائري.

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