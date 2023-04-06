المدير العام لنفطال يشارك عمال محطة خدمات سيدي الكبير مائدة إفطار رمضاني

شارك أمسية اليوم الخميس الرئيس المدير العام لنفطال عبد القادر شافي، عمال الميدان لمحطة خدمات سيدي الكبير شمال بطريق السيار شرق غرب، مائدة إفطار رمضاني جماعي، أقيم على شرفهم.

وجرى ذلك بحضور كل من الأمين العام للنقابة الوطنية عمراني عبد لحق واطارات الشركة، حيث ساد هذا الإفطار جو من الأخوة والمحبة مما يزيد من تعزيز الثقة والتعاون وترقية أواصر العلاقات الإجتماعية والمهنية بين أفراد المؤسسة الواحدة.

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