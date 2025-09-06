المدير العام لنفطال يلتقي وفدا من مجلس كبار رجال الأعمال التشاديين

عقد اليوم السبت، الرئيس المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود، لقاءً مع نائب رئيس المجلس الوطني لكبار رجال الأعمال التشاديين، رفقة المدير العام للخدمات العامة وعضو المجلس الوطني لكبار رجال الأعمال التشاديين.

وحسب بيان للشركة، مثّل هذا اللقاء فرصة لدراسة سبل التعاون بين الطرفين. حيث أبدى الوفد التشادي اهتماماً بالتعرف على نشاطات نفطال. مع التركيز على تبادل التجارب واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية.

كما قدّم سليماني، مدير الشراكات بشركة نفطال، عرضاً مفصلاً حول المؤسسة، تناول فيه أهم أنشطتها ودورها الحيوي في السوق الوطنية، خصوصاً في مجالات توزيع وتسويق المنتجات البترولية والغازية.

وتطرّق العرض كذلك إلى شبكة نفطال الواسعة من محطات الخدمات المنتشرة عبر كامل التراب الوطني. إضافة إلى قدراتها اللوجستية الكبيرة في مجالي التخزين والنقل.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات ودراسة سبل التعاون المستقبلي، بما في ذلك إمكانيات الشراكة. بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون ويجسّد التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى جعل نفطال شريكاً فاعلاً في ترقية التجارة البينية الإفريقية.