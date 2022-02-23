المدير العام لوفاق سطيف “شباب بلوزداد لم يتكفّل برحلتنا الإفريقية”

ردّ المدير العام لوفاق سطيف هشام بوعود على تصريحات المسؤولين عن شباب بلوزداد. الذين أكّدوا تكلّفهم بشأن السفرية الإفريقية.

وقال بوعود الذي كان متواجدا بمطار هواري بومدين استعدادا للرحلة “لكي اوضح الامر. أشكر معالي وزير الشباب والرياضة على التدخل ورئيس الفاف شرف الدين عمارة” وأضاف “من جانبنا اتصلنا من قبل بشباب بلوزداد، و رفضوا فكرة التنقل عبرنفس الطائرة، لكن قمنا بواجبنا واتصلنا بوزارة الشباب والرياضة وأعطو لنا الحل”.

وختم بوعود “من قبل كنا سنسافر في نفس الطائرة، وضعنا في ورطة. مادار هي من تكفلت بنا وليس شباب بلوزداد. رغم ان شباب بلوزداد أراد تبني الفكرة”.

طالع ايضا

إدارة الوفاق توضح قضية تكفل شباب بلوزداد بنقل الفريق إلى جنوب إفريقيا

قدمت إدارة فريق وفاق سطيف اليوم الثلاثاء توضيحات بخصوص قضية نقل شباب بلوزداد لوفد لونطونت إلى جنوب إفريقيا.

الإدارة السطايفية، نشرت بيانا رسميا على صفحة الفريق في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

في حين، شكرت من خلاله وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق. وكذا رئيس الفاف شرف الدين عمارة وشركة مادار.

كما أضاف البيان أن وفد الوفاق كان من المقرر أن يتنقل إلى جنوب إفريقيا في نفس الطائرة الخاصة مع تشكيلة شباب بلوزداد مرورا ببوتسوانا أين سيواجه الشباب نادي جوانينغ غالاكسي.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]