المدير العام لوفاق سطيف يتعرّض لوعكة صحية

كشفت إدارة فريق وفاق سطيف عن تعرّض المدير العام لوفاق سطيف ابراهيم العرباوي لوعكة صحية.

وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك. آن العرباوي تعرّض للوعكة بسبب الضغط النفسي الكبير الذي عاشه في لقاء الوفاق أمام شبيبة الساورة.

كما أضافت أن الأخير كان مستاء كثيرا من الحكم عند نهاية المباراة الأمر الذي اجبر الطاقم الطبي على نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور.

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