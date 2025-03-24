المدير العام لوكالة “عدل”: تصريح والي وهران تضمن اتهامات مباشرة لقطاع السكن 

قال المدير العام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، رياض قمداني، اليوم الإثنين، أنه يأسف للتصريح الصادر عن والي وهران.

وأشار ذات المسؤول أن تصريح والي ولاية وهران، سمير شيباني، تضمن اتهامات مباشرة لقطاع السكن.

كما أكد مقراني للرأي العام أن هذه الإتهامات لا تستند لأي سند قانوني وإداري، وتوجد وثيقة تثبت التسليم الرسمي للخزانات بتاريخ 10 أكتوبر 2021.

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