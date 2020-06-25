المدير العام لوكالة عدل يأمر بتسريع وتيرة إنجاز السكنات بوهران

أنهى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، محمد طارق بلعريبي، زيارة تفقدية قادته إلى مشاريع صيغة البيع بالإيجار بوهران، والأحياء السكنية لعدل.

وحسب بيان للوكالة، اليوم الخميس، وقف المسؤول الأول عن الوكالة، رفقة المدير المساعد المكلف بالمشاريع، على كل العراقيل التي تواجه تقدم الأشغال بورشات الإنجاز.

وأعطى بلعريبي، خلال استماعه للعروض المقدمة حول وضعية المشاريع، توجيهات صارمة للقائمين عليها، لأجل الدفع أكثر بوتيرة الإنجاز، تمثلت فيما يلي:

ضرورة التنسيق بين الجهات القائمة على الأشغال بالسكنات الجاهزة، لتسليمها في الآجال المحددة.

استدراك جميع النقائص المسجلة، في المشاريع المبرمجة للتسليم.

تنفيد التعليمات التي أسداها خلال اجتماعه مع الهيئة الوطنية للرقابة التقنية، المتعلقة برفع التحفظات المسجلة.

ضرورة تنسيق المؤسسة الصينية المكلّفة بإنجاز مشروع 3000 وحدة سكنية بمسرغين، مع السلطات المحلية لحل مشكلة البيوت القصديرية، التي تعيق تقدم الأشغال بهدف تسليمه في الآجال المحددة.

تنظيم لقاء يجمع ممثلي الشركة الصينية بالمدير العام، بمقر الوكالة اليوم الخميس.

التشديد على تسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية، بالسكنات الجاهزة بمشروع 3000 وحدة سكنية بمسرغين.

الإبلاغ عن أي مشكل يعيق تقدم الأشغال، في جميع المشاريع مهما كانت طبيعته.

إلزام مكاتب الدراسات ورؤساء المشاريع وشركات الإنجاز، بتقديم مخطط عمل يوضع تقدم الأشغال.

الانطلاق في تنصيب الشركات المكلفة بإنجاز الحصة المتبقية من برنامج عدل بالولاية، المقدرة بـ 3665 وحدة سكنية.

اعطاء مهلة شهر للمديرية الجهوية لفرع التسيير العقاري بوهران، لتنظيف جميع أحياء عدل واعطائها الوجه الحضري اللائق بها .

تنظيم حملات دورية لتنظيف الأحياء دون انقطاع.

وخلال هذه الزيارة، سجل المدير العام تقدما ملحوظا في وتيرة انجاز عدد من المشاريع، خاصة المبرمجة للتسليم.

واستمع بلعريبي، إلى ممثلي مكتتبي عدد من المواقع بالولاية، الذين ثمنوا الخرجات الميدانية التي يقوم بها مسؤولو وكالة عدل وعلى رأسهم المدير العام.

وطمأن المدير العام ممثلي المكتتبين، أن وكالة عدل ستواصل صب مقررات التخصيص للمواقع التي وصلت بها نسبة الأشغال 70 بالمئة، إلى غاية تمام هذه العملية.