المدير العام لوكالة “عدل” يشدد على تسهيل الإجراءات الخاصة بصب الشطر الرابع

عقد المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل” فيصل زيتوني، مساء اليوم، لقاءا تنسيقيا بين مديرية الإكتتاب والتسويق، مديرية المشاريع ، مديرية التسيير العقاري.

وذلك من أجل وضع الروتوشات الأخيرة لعملية تسليم السكنات الكبرى، المرتقبة في الذكرى المزدوجة لعيدي الإستقلال والشباب المصادفة لـ 5 جويلية من كل سنة، أين دعا المديريات الى التنسيق أكثر فيما بينها من أجل إنجاح هذه العملية، وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بصب الشطر الرابع والتوثيق ، وضرورة إعداد محاضر إستلام و تسليم موقعة من طرف التسيير العقاري ومديرية المشاريع وممثلي المكتتبين تؤكد جودة ونوعية السكنات.

مع إكتمال الأشغال وكذا توفر الماء الكهرباء والغاز و الصرف الصحي وصلاحية المصاعد الكهربائية و الإنارة العمومية، كما أكد المدير العام لوكالة “عدل” أن إنجاج هذه العملية مهم و ضروري من اجل رفع التحدي و مسايرة الإستراتجية التي تنتهجها وزارة السكن والتي تهدف إلى تسليم سكنات تتوفر فيها جميع متطلبات الحياة.