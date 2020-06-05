المدير العام لوكالة “عدل” يشرف على انطلاق مشروع 800 مسكن ببسكرة

أشرف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، محمد طارق بلعريبي، اليوم الجمعة، ببسكرة على انطلاق مشروع 800 مسكن عدل الذي عرف توقفا لعامين.

وخلال هذه الزيارة إلتقى المدير العام لوكالة عدل عدد من مكتتبين الذين عبروا عن إرتياحهم وإطمئناهم لإنطلاق الأشغال بهذا الموقع الذي طال انتظاره.

وعبر المكتتبون عن ارتياحهم لمثل هذه الزيارات الميدانية التي يقوم بها المدير العام.

من جهته أكد بلعريبي أن شركة الانجاز المشرفة على هذا المشروع ستنطلق في تجسيده بوتيرة عالية مع إحترام معايير جودة ونوعية البناء .

وفي ذات السياق واصل المدير العام لوكالة عدل زيارته الميدانية لمشاريع عدل بذات الولاية، ومنها مشروع 1000 مسكن عدل الذي يعرف تقدما كبيرا في وتيرة الإنجاز.

وتعهد بلعريبي بتسليم 600 وحدة سكنية من هذا المشروع مع نهاية السنة الجارية، واستمع لإنشغالات عدد من المكتتبين وقدم وعود لأخذها بعين الإعتبار.