المدير العام لوكالة “عدل” يعاين  مشاريع صيغة البيع بالإيجار بكل من ميلة وشلغوم العيد

عاين المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل” فيصل زيتوني ، صباح اليوم، مشاريع صيغة البيع بالإيجار بكل من ولاية ميلة و شلغوم العيد حيث رافقه في هذه الزيارة الميدانية المدير الجهوي لوكالة عدل قسنطينة.

وقام زيتون بعد معاينة لسير الأشغال بموقع 600 مسكن “عدل” بتوجيه انذار شفهي لمؤسسة الإنجاز التي تشرف على أشغال التهيئة الخارجية بسبب تماطلها في الأشغال .

كما دعا إلى ضرورة تنصيب شركات مقاولاتية مناولة مقسمة على تجزئات الموقع مع تدعيم ورشات الموقع بالمواد الأولوية و اليد العاملة المؤهلة و الزيادة في ساعات العمل و العمل بنظام التناوب 8×2 لتدارك التأخر المسجل.

وقال هذا الأخير للمدير الجهوي أنه ملتزم بإنهاء هذه الأشغال في اللقاء المتكررة التي عقدها مع المديرين الجهوين.

ليقوم بعدها بزيارة موقع 796 مسكن عدل” مارشو” بميلة الذي عرف تقدما كبيرا في أشغال التهيئة الخارجية خاصة في التجزئات المرتقب توزيعها خلال الأيام القادمة .

كما التقى فيصل زيتوني مع مدير السكن و مدير التعمير والهندسة المعمارية بولاية ميلة الذي اكده بدوره أن الأشغال التي تشرف عليها مديريته ستنتهي في المواعيد المتفق عليها.

فيما أكدت مصالح سونلغاز أنها مستعدة للرفع من وتيرة الأشغال و إبعاد كل العراقيل التي تعترض تقدم الأشغال خاصة في السكنات المرتقب تسليمها ، وفي ذات السياق التقى المدير العام لوكالة “عدل” مع ممثلي مكتتبي عدل ولاية ميلة، حيث إستمع الى انشغالاتهم ووعد بالتكفل بها.