المدير الفني الفرنسي: “فقير كان قريبا من الجزائر ولكنه أصبح بطلا للعالم معنا”

يبدو بأن اختيار أمين غويري، اللعب لصالح الخضر، بدلا من المنتخب الفرنسي، أحدث زلزالا قويا في الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، التي تسعى جاهدة للتقليل من وقع خيبة خسارة موهبة كروية جديدة، وهو ما تأكد خلال تصريحات مديرها الفني هوبيرت فورنير.

ولدى حديثه عن قضية غويري، عرج المدير الفني الفرنسي، هوبيرت فورنير، للحديث عن قضية، نبيل فقير، الذي فضل في وقت سابق فرنسا على الجزائر.

وبالرغم من أن فقير، أبعد من المنتخب الفرنسي، في الفترة الماضية، لخيارات فنية، إلا أن فورنير، إدعى بأنه قام بأفضل خطوة. لا لشيء سوى لأنه أصبح بطلا للعالم مع الديكة.

وأوضح المدرب السابق لأولمبيك ليون الفرنسي، بأن التحاق فقير بالجزائر لم يكن اختيارا كبيرا. مضيفا في تصريحات نقلتها “ليكيب” الفرنسية: “كانت لدي حالة فقير في ليون، لقد كاد أن يلعب للجزائر. وحدث ذلك منتصف أحد الأيام، وبعدها أصبح بطلا للعالم مع فرنسا”.

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