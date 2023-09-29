المدير الفني الفرنسي: “لم يتم إبعاد أي لاعب بسبب الصيام”

كشف المدير الفني للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، هوبيرت فورنير، بأن فرنسا ليست ضد صيام اللاعبين المسلمين.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قال فورنير، بخصوص صيام اللاعبين أثناء شهر رمضان: “على الصعيد الطبي، يمكن أن يكون هناك بعض من التردد، حينما يأتي رمضان مع ارتفاع الحرارة”.

مضيفا: “هذا يمكن أن يقلقنا بشكل إضافي، ولكن لا نبعد أي لاعب بسبب الصيام، سيكون الأمر مضحكا.”

وواصل المدير الفني للاتحاد الفرنسي: “صراحة، رمضان عبارة عن جدل فرنسي فرنسي”.

وختم: “واجهنا السعودية في دورة “مونتيغو” مؤخرا، ولاعبوها لم يصوموا، لأن المباريات لعبت بعد الظهيرة، وأجلوا الصيام إلى حين عودتهم إلى بلادهم.. إذا كانت السعودية تفعل ذلك، فلا بد أن ذلك ممكن بالنسبة للبعض.”