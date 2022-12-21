المدير الفني الوطني بسكري يبدي دعمه الكامل لأرزقي رمان

أبدى المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري، دعمه الكامل لمدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أرزقي رمان.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، اليوم الأربعاء، عن وقوف المدير الفني الوطني على تحضيرات منتخب أقل من 17 عاما، بمركز سيدي موسى.

كما استغل بسكري هذه الفرصة، لإبداء دعمه الكامل، ومرافقته للمدرب أرزقي رمان، في التحضيرات التي يجريها رفقة منتخب أقل من 17 عاما.

وأبدى مصطفى بسكري، حسب ذات ىالمصدر، استعداده لتقديم كل الدعم اللازم لأرزقي رمان، إلى غاية موعد انطلاق المنافسة الإفريقية، التي بعمل على التحضير لها.