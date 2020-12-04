المدير الفني الوطني يضم صوته لبلماضي ويُساند بن طالب

ساند المدير الفني الوطني، عامر شفيق، الدولي الجزائري نبيل بن طالب، بعد الهجمة العنصرية التي كان ضحية لها مؤخرا.

وسار شفيق، على نهج جمال بلماضي، مؤكدا بأنه يدعم كليا نجم شالك 04، لأن ما تعرض له غير مقبول تماما.

وصرّح قائلا للإذاعة الوطنية :”التصريحات التي أطلقت في حق لاعبنا بن طالب، مؤلمة، ولا يمكن لنا أن نتقبلها”.

وواصل :”الإتحاد الدولي لكرة القدم مُطالب بالتدخل، خاصة وأنه يضع محاربة العنصرية على رأس إهتماماته”.

وختم :”لا يمكن السكوت عن هذا الأمر، والجميع مُجند من أجل عدم تكرار ما حدث في المُستقبل ضد أي كان”.