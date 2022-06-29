قناة النهار المدير الفني للجيدو: هذا هو الفرق بين تحضير الرياضيين الجزائريين والأوروبيين بقلم النهار أونلاين نشر في 29 جوان 2022 - 23:48 شارك غرِّد أرسل 20 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/bxWXO اقرأ أيضا درجات حرارة تصل إلى 45 درجة تحت الظل على هذه الولايات قناة النهار 17 جوان سيدي بلعباس: مستشفى عبد القادر حساني يستقبل عشرات المصابين بضربات الشمس قناة النهار 17 جوان "مترشح متحصل على الباك مرتين : "المواضيع ساهلة وفي متناول الجميع وراني حايب معدل ممتاز قناة النهار 15 جوان عنابة : "مريم مغني" المترشحة الوحيدة عبر الوطن من فئة التريزوميا قناة النهار 13 جوان toutes options / مهرجان الكرز بمدينة مليانة مع ألمع السيارات الأسطورية قناة النهار 17 جوان الشيخ النوي: الدولة تصرف الملايير لتوفير المياه وفي تيارت تصيبو تحت دارك قناة النهار 22 جوان هذه تفاصيل غرق فتاتين بشاطئ الدلفين في بومرداس قناة النهار 10 جوان لاعب المنتخب الوطني للتنس : عندنا الإمكانيات للذهاب بعيدا في المنافسة قناة النهار 27 جوان قصر الأمم: مراسم الإشراف على تنصيب رئيس المجلس الأعلى للشباب قناة النهار 20 جوان طالع هابط: شاهد العائلات الجزائرية يذرفون الدموع لحظة سماعهم النشيد الوطني في مدرجات ملعب وهران قناة النهار 26 جوان