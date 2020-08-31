المدير المساعد لـ “عدل” يدعو للإبلاغ عن أي تقاعس من رؤساء المشاريع ومؤسسات الإنجاز

شدد المدير العام المساعد لوكالة عدل، اليوم الإثنين، على ضرورة التسريع في وتيرة أشغال التهيئة الخارجية خاصة في السكنات الجاهزة.

ودعا المدير العام المساعد لـ”عدل” إلى التنسيق بين مدراء المشاريع ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء.

كما أكد على مراقبة جودة ونوعية السكنات قبل تسليمها لمستحقيها، وايجاد حلول لمشاكل تأخر الأشغال المتعلقة بربط شبكات الغاز والكهرباء.

وشدد المدير المساعد لوكالة عدل على ضرورة الإبلاغ عن أي تقاعس يسجل من طرف رؤساء المشاريع ومؤسسات الإنجاز.

إجتمع اليوم الإثنين، المدير العام المساعد المكلف بمتابعة مشاريع عدل، بالمدير الجهوي لوكالة عنابة، وكذا مدراء المشاريع الولايات الستة.

وحضر الإجتماع مديرا الدراسات وتنفيذ العمليات بوكالة عدل، لمتابعة مدى تطبيق تعليمات المدير العام، محمد طارق بلعريبي، الذي عقده مؤخرا.

وإستمع المدير العام المساعد المكلف بالمشاريع الى عروض مفصلة عن مشاريع عدل بعنابة، سكيكدة، الطارف، سوق أهراس، تبسة، قالمة.

وتطرق الاجتماع الى أهم النقاط التي تعترض تقدم الأشغال بها، خاصة ما يتعلق بشبكات ربط الكهرباء والغاز وأشغال التهيئة الخارجية.